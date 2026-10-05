به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در هفته نخست لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، تیم کاوه شهرکرد در نخستین دیدار خود به مصاف ملوان بندرانزلی رفت که این دیدار در پایان با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

نماینده استان در هفته دوم این رقابت‌ها قرعه استراحت دارد و در ادامه مسابقات، در هفته سوم لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، ۲۵ مهرماه برابر افسریه آران و بیدگل به میدان خواهد رفت.