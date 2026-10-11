امسال پیش‌بینی می شود ۵۴ هزار تن انگور تولیدی در شهرستان خرمدره حدود ۱۱ هزار تن به کشمش تیزابی تبدیل و صادر ‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره گفت: امسال بیش از ۱۱ هزار تن انگور تولیدی این شهرستان به کشمش تبدیل و به خارج از کشور صادر می‌شود.

نجفی میزان تولید انگور در باغ‌های شهرستان خرمدره را بیش از ۵۴ هزار تن بیان کرد و افزود: کار برداشت این محصول آغاز شده است و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی بیشترین رقم انگور در شهرستان خرمدره را بی دانه سفید بیان کرد و یادآور شد: متوسط عملکرد در واحد سطح زیرکشت انگور در این شهرستان ۱۶ تن است.

نجفی با بیان اینکه با نزدیک شدن به پایان برداشت محصول انگور تولید کشمش آغاز می‌شود، افزود: در سال زراعی گذشته سه هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ‌های خرمدره به کشت انگور اختصاص داشت.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵ درصد انگور تولیدی در این شهرستان به تیزاب تبدیل می‌شود.

نجفی شمار بهره برداران انگور در شهرستان خرمدره را ۶ هزار کشاورز بیان و خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد انگور تولیدی در این شهرستان برای مصرف تازه خوری در بازار‌های داخلی به زنجان و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی گفت: روش غالب این شهرستان برای تیزابی کردن انگور سنتی است و هم اکنون یک واحد صنعتی در این خصوص با ظرفیت پنج هزار تن در خرمدره فعالیت دارد. روش دیگر نیز به عنوان کالیفرنی معروف است که انگور‌های کاملا رسیده و سالم به صورت آونگی درآورده شده و با دود گوگرد، خشک می‌شوند.

نجفی با بیان اینکه در تیزابی به روش کالیفرنی، محصول با کیفیتی به دست می‌آید، گفت: در یک واحد فعال در زمینه تیزابی کردن محصول سالانه یک هزار و ۵۰۰ تن انگور خشک می‌شود که در این واحد برای ۳۰ نفر به طور مستقم و غیرمستقیم اشتغالزایی شده و ۱۰ نفر نیز به صورت ثابت مشغول به کار هستند.

وی افزود: به رغم رواج شیوه‌های مدرن تولید کشمش، بخش عمده‌ای از کشمش به روش سنتی و با پهن و خشک شدن انگور زیر تابش آفتاب تولید می‌شود.