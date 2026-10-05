طرح غربالگری سرطان سینه برای ۲۱ هزار و ۴۷۲ نفر از بانوان گروه هدف در نیمه نخست امسال در شهرستان کاشان اجرا شد.

غربالگری سرطان سینه برای ۲۱ هزار و ۴۷۲ هزار بانوی کاشانی

غربالگری سرطان سینه برای ۲۱ هزار و ۴۷۲ هزار بانوی کاشانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: این میزان درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۱ افزایش داشته است.

حمید رضا وجگانی افزود: جمعیت زنان ۳۰ تا ۷۰ سال تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کاشان ۱۱۲ هزار و ۶۷۹ نفر است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پیش‌بینی می‌شد حدود ۲۰ درصد این جمعیت ارزیابی و غربالگری شوند.

وی همچنین از ثبت و پیگیری ۵۲ مورد ابتلا به سرطان سینه در سامانه یکپارچه بهداشت سیب در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: پیگیری‌های درمانی این بیماران پس از ثبت در سامانه آغاز شده است.