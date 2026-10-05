رییس حوزه قضایی مروست:در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان مروست، مقدار ۷۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام حامدی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان مروست، مقدار ۷۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد. وی افزود:در این رابطه، متهمان دستگیر و پس از تکمیل پرونده، با قرار تأمین کیفری صادره از سوی مقام قضایی، روانه زندان شدند.

رییس حوزه قضایی مروست با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی و اقدام قاطع مأموران انتظامی در برخورد با مظاهر فساد و قاچاق، بر استمرار چنین اقداماتی در راستای حفظ امنیت و سلامت جامعه تأکید کرد.