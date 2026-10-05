به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «۱۲۵ میلیون نفر امروز در دور نخست «انتخابات ریاست‌جمهوری هند» رای دادند. نتایج کمی پس از بسته شدن حوزه‌های رای‌گیری، در همان روز اعلام شد!

در دیترویت، فیلادلفیا، کالیفرنیا و بسیاری از شهر‌ها و ایالت‌های دیگر آمریکا، نتایج با وجود تعداد بسیار کمتر آرا، {اعلام نتایج} اغلب هفته‌ها طول می‌کشد تا {آرا} «دستکاری» شوند، منظورم این است که شمرده شوند. رای‌گیری در آمریکا، فاسد است! رئیس‌جمهور دونالد جی ترامپ»