به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا صادقیان گفت: یک فرد متخلف که اقدام به زنده‌گیری پرندگان کرده بود، شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، ۳۰ قطعه کبوتر چاهی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت: تمامی کبوتر‌های چاهی کشف‌شده پس از بررسی و اطمینان از سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی و به دامان طبیعت بازگردانده شدند.

صادقیان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.