به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ دوستی با اشاره به روند صعودی مبارزه با جرم، اعلام کرد که میزان کشفیات انواع مواد مخدر در شش ماه نخست امسال، ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت:تعداد دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر با ۴ درصد افزایش همراه بوده و در بخش متلاشی کردن باند‌های سازمان‌یافته، شاهد رشد قابل توجه ۴۰ درصدی در تعداد باند‌های شناسایی و منهدم شده هستیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین به افزایش نظارت بر جابه‌جایی کالا اشاره کرد و از افزایش نرخ توقیف خودرو‌های مورد استفاده در جابه‌جایی مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ دوستی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آموزش، اعلام کرد: برای‌ی افزایش آگاهی عمومی و مقابله با عوامل ترویج جرم، تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان در قالب برنامه‌های آموزش همگانی تحت آموزش‌های لازم در حوزه مقابله با مواد مخدر قرار گرفته‌اند.