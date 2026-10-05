به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست علمی «تبیین اندیشه‌های قرآنی قائد شهید» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی، مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور و رئیس ستاد راهبری ترویج اندیشه امامان انقلاب، و همزمان با آغاز مجموعه دوره‌های آموزشی تربیت مدرس منظومه فکری امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه برگزار خواهد شد.

این برنامه با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اداره آموزش‌های کاربردی و مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان فردا سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، ساعت ۱۵:۳۰ در اصفهان، چهارراه نقاشی، خیابان فلسطین، مدرسه مریم بیگم برگزار می‌شود.