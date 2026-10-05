به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

ریاست‌جمهوری یمن از آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری تمامی مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد

کیفیت هوا در مرکز و غرب سنگاپور دوباره به محدوده ناسالم بازگشت

مالزی برای مقابله با پدیده مه‎‌دود فرامرزی از اهرم دیپلماتیک برخوردار است

مهاجران میانماری از مالزی به کشور جنگ‌زده خود بازگردانده شدند

بانکوک پست

زیست‌انرژی؛ یکی از ارکان اصلی راهبرد انرژی تایلند

هشدار‌های سیل برای چندین منطقه در تایلند

نیو استریت تایمز

وزیر نفت ایران استعفا کرد؛ رئیس‌جمهور جانشین او را منصوب کرد

هشت منطقه به سطوح ناسالم شاخص کیفیت هوا رسیدند

قیمت نفت پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان افزایش یافت

وزیر امور خارجه ایران به آمریکا گفت که مناقشه آنها راه‌حل نظامی ندارد

ماشین جنگی آمریکا نیاز به تجدید قوا دارد

مالایی میل

ایران بیلبورد‌های تهران را به میدان نبرد تبلیغاتی تبدیل می‌کند

فیلیپین اعلام کرد که چین طی ۲۴ ساعت، دو بار در کانون‌های تنش در دریای جنوبی چین برای نیرو‌های این کشور مزاحمت ایجاد کرده است

از فرمول یک تا جام جهانی: انور چگونه از ورزش به عنوان ابزاری دیپلماتیک برای مطرح کردن مالزی در عرصه جهانی بهره می‌برد

تمپو اندونزی

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر جنوب غربی سومبای اندونزی را لرزاند

ایران می‌گوید حادثه کابین خلبان پرواز «فلای‌دبی» صحنه‌سازی شده بود تا تهران مقصر جلوه داده شود

استار مالزی

انور اعلام کرد که مالزی برای میزبانی مجدد مسابقات فرمول یک در حال مذاکره است

رشد تولید ناخالص داخلی فصلی ویتنام به سریع‌ترین میزان در چهار سال اخیر رسید

ژاپن و فیلیپین نخستین رزمایش خود را در چارچوب توافق‌نامه لجستیکی برگزار می‌کنند

ویتنام با هفت پله صعود، در شاخص گردشگری مجمع جهانی اقتصاد به رتبه ۵۲ رسید

رئیس مجلس ایران: «یا تأمین حقوق ما، یا هیچ»؛ تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن هفت شرط ایران بسته می‌ماند

فری مالزیا تودی

ناو هواپیمابر آمریکایی «جورج اچ. دابلیو. بوش» پس از مأموریت در خاورمیانه، از تایلند بازدید می‌کند

آنتارا نیوز

اندونزی پس از شناسایی یک مورد ابتلا به سیاه‌زخم در یوگیاکارتا، اقدامات کنترلی را تشدید کرد

بولتن تی وی سه

اندونزی عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن لاشه کشتی ویرگو ترنسپورت ۸ را متوقف کرد

آسترو آوانی

لبنان خواهان گشایش فصل جدیدی در روابط با ایران است

اولویت ایران، حفظ امنیت تنگه هرمز است

• پرتال بریتا آر تی‌ام

از سرگیری پرواز‌های خطوط هوایی ایران به نجف

عناوین روزنامه‌ها و رسانه‌های چین

شینهوا

۱. ایران در حال بررسی پاسخ آمریکا به طرح هفت‌روزه برای توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز است.

۲. وزیر نفت ایران استعفا کرد و مدیرعامل شرکت ملی نفت به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.

۳. انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل آغاز شد و رقابت برای راهیابی به دور دوم در کانون توجه قرار گرفت.

۴. ترامپ از تشکیل یک کارگروه جدید برای هماهنگی سیاست‌های دولت آمریکا در حوزه هوش مصنوعی خبر داد.

۵. آلمان بسته حمایتی بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی برای اوکراین اعلام کرد.

۶. حوثی‌ها از انجام بیش از ۱۰۰ حمله هوایی و موشکی عربستان به مناطق تحت کنترل خود در یمن خبر دادند؛ این ادعا مستقلاً تأیید نشده است.

۷. راه‌آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان به عنوان پروژه‌ای برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای و تقویت همکاری میان سه کشور

چاینا دیلی

۱. آمریکا در حال بررسی گزینه‌های جدید برای ادامه جنگ با ایران؛ تهران از واکنش شدیدتر در صورت رویارویی دوباره خبر داد.

۲. چین در نشست گروه ۲۰ از نظام تجارت چندجانبه دفاع کرد و با یکجانبه‌گرایی در موضوع ظرفیت مازاد و کار اجباری مخالفت کرد.

۳. چین انتقاد کمیته کنگره آمریکا از افتتاح شعبه‌های استارباکس در سین‌کیانگ را رد کرد.

۴. بیمارستان کای‌تک هنگ‌کنگ با ۲ هزار و ۴۰۰ تخت فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

۵. چین برای هوشمندسازی شبکه برق، توسعه شبکه‌های نیروگاه مجازی را سرعت می‌دهد.

۶. پلیس فرانسه در پی گسترش اعتراضات دانش‌آموزی خواستار آرام شدن اوضاع شد.

۷. امارات حادثه هواپیمای فلای‌دوبای را اقدام تروریستی اعلام کرد و گفت کمک‌خلبان قصد کنترل هواپیما را داشته است.

گلوبال تایمز

۱. چین اعلام کرد آماده همکاری با همه طرف‌ها برای موفقیت نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام و سال میزبانی خود است.

۲. چین و روسیه رزمایش مشترک مرکز ۲۰۲۶ را به پایان رساندند؛ حضور تانک‌های پیشرفته و سامانه‌های بدون سرنشین چین مورد توجه قرار گرفت.

۳. آمریکا قصد دارد در یک رزمایش مشترک با ژاپن، برای نخستین بار سامانه موشکی ضدکشتی زمینی جدید خود را در جزیره یوناگونی مستقر کند.

۴. چین و ۲۷ کشور دیگر، از جمله ایران، در سازمان ملل خواستار پایان اقدامات قهری یکجانبه شدند.

۵. پروژه «خورشید مصنوعی» چین وارد مرحله مهم جدید شد؛ هدف‌گذاری برای آزمایش تولید برق همجوشی تا حدود سال ۲۰۳۰.

۶. هواوی نسل جدید گوشی‌های پرچمدار خود را با تراشه‌های داخلی و فناوری جدید پردازش معرفی کرد؛ اقدامی در ادامه تلاش این شرکت برای کاهش وابستگی به فناوری آمریکا.

۷. سامانه پدافندی چینی در رژه نظامی ترکمنستان به نمایش درآمد

سی جی تی ان

۱. ایران در حال بررسی پاسخ آمریکا به طرح هفت‌روزه برای توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز است.

۲. در ایران، مراسمی در حمایت از طرح بسیج مردمی برای شرایط جنگی برگزار شد.

۳. گزارش‌های ایرانی از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن ۵۷۹ نفر در پی طوفان و سیلاب‌های اخیر در این کشور خبر می‌دهند.

۴. انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شد و لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو به رقابت نهایی راه یافتند.

۵. تحقیقات امارات نشان می‌دهد کمک‌خلبان فلای‌دوبای احتمالاً به تنهایی در حمله به خلبان و تلاش برای کنترل هواپیما اقدام کرده است.

۶. آمریکا همه بمب‌افکن‌های نیروی هوایی خود را از پایگاه فِیرفورد در انگلیس خارج کرد.

۷. پارلمان لائوس، سالمکسای کومسیث را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد.

روزنامه مردم

۱. بازار مصرف چین در تعطیلات روز ملی، با وجود ادامه سفرها، روندی باثبات و منظم را نشان می‌دهد.

۲. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی پایان یافت و چین با ۱۶۹ مدال طلا، ۸۹ نقره و ۸۳ برنز برای دوازدهمین دوره پیاپی در صدر جدول طلا قرار گرفت.

۳. پروژه انتقال گاز از شرق به غرب عربستان با مشارکت شرکت‌های چینی؛ گزارشی درباره حضور فنی چین در پروژه‌های زیرساختی خاورمیانه.

۴. چین و هند بر حفظ ثبات روابط و حرکت در مسیر توسعه مناسبات دوجانبه تأکید کردند.

۵. احیای محله‌های تاریخی و گردشگری در مسیر بزرگداشت نودمین سالگرد پیروزی راهپیمایی بزرگ چین

۶. توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از فناوری برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی چین