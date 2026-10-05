افزایش سرعت وزش باد امروز (۱۳ مهر) در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از افزایش سرعت وزش باد امروز در خراسان جنوبی بویژه در مرز شرقی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی برای امروز گاهی افزایش سرعت وزش باد و در مناطق مستعد بویژه مرز شرقی وزش تند باد و گرد و خاک پیش بینی میشود.
زارعی افزود: به لحاظ دمایی در ۲۴ ساعت آینده ادامه روند کاهشی دمای هوا را انتظار داریم.
وی گفت: از فردا تا پایان هفته شرایط جوی در خراسان جنوبی پایدار و یکنواخت خواهد بود.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۹ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی هم بین ۱۳ و ۳۲ بوده است.