محسن بیاتی‌نیا، بازیکن اسبق ذوب‌آهن، بار دیگر به این باشگاه بازگشت و این‌بار در قامت سرمربی تیم ذوب‌آهن ب این تیم را هدایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، بیاتی‌نیا که سابقه بازی در تیم‌های پاس، پیکان، استقلال، صبای قم و مس کرمان را دارد، سال‌ها در سطح اول فوتبال ایران به میدان رفت.

از نقاط عطف دوران بازی او می‌توان به گلزنی در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ برابر ژاپن و نقش‌آفرینی موثر در مسیر قهرمانی تیم ملی ایران اشاره کرد که همچنان در حافظه تاریخی فوتبال‌دوستان باقی مانده است.

این مربی جوان و با انگیزه در عرصه مربیگری نیز سابقه فعالیت در تیم‌های راه‌آهن، سایپا و خوشه طلایی را در کارنامه دارد.