مدیر جهاد کشاورزی اشنویه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی و افزایش میانگین عملکرد باغات، تولید سیب این شهرستان به بیش از ۲۰۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالخالق جوانمرد اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط مناسب آب‌وهوایی، سال بارآوری باغات و اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آفات، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید سیب در این شهرستان افزایش یابد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار تن سیب از باغات اشنویه برداشت شد که امسال این میزان با افزایش حدود ۲۰ درصدی به بیش از ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی اشنویه گفت: امسال برای مقابله با کرم سیب، باغات این شهرستان بلوک‌بندی شده و وضعیت آنها به صورت مستمر مورد پایش و بررسی قرار گرفته است و این اقدامات موجب شد مدیریت آفت با دقت بیشتری انجام شود و درختان از آسیب‌های ناشی از آن در امان بمانند.

جوانمرد اضافه کرد: شرایط مناسب جوی در طول فصل رشد نیز در افزایش بارآوری باغات موثر بوده و موجب شده است امسال میزان محصول در بسیاری از باغات اشنویه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.

مدیر جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به شرایط بسته بودن مرز بیان کرد: در حال حاضر بخش عمده سیب‌های برداشت‌شده به سردخانه‌های شهرستان منتقل می‌شود و با توجه به محدودیت‌های موجود در صادرات، نگهداری محصول در سردخانه‌ها نقش مهمی در مدیریت بازار و عرضه تدریجی آن خواهد داشت.

جوانمرد افزود: بیش از ۶۰ واحد سردخانه فعال با ظرفیت مجموع ۱۷۰ هزار تن در اشنویه وجود دارد که بخش قابل توجهی از محصول تولیدی شهرستان را در زمان برداشت و پس از آن نگهداری می‌کنند.

وی ادامه داد: این شهرستان در مجموع حدود ۱۵ هزار هکتار باغ دارد که از این میزان حدود ۱۱ هزار هکتار به باغات سیب اختصاص یافته است و سیب یکی از مهم‌ترین محصولات باغی منطقه به شمار می‌رود.