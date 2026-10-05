رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: کارشناسان این اداره در پایش‌های خود، نخستین دسته از پلیکان‌های مهاجر را در پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» این شهرستان مشاهده کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فاروق سلیمانی اظهار کرد: این پرندگان مهاجر که شامل دسته‌ای ۱۰۰ قطعه‌ای از پلیکان سفید هستند، در طول روزهای گذشته به منظور استراحت و تغذیه در این تالاب فرود آمدند.

وی اضافه کرد: پلیکان‌های مهاجر در قالب دسته‌های بزرگ وارد این تالاب شده اند و انتظار می رود به تدریج بر تعداد آنها افزوده شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: با کاهش تدریجی دمای هوا در مناطق شمال سیبری و کشورهای اسکاندیناوی و نیز مهیا شدن شرایط مطلوب اسکان، پرندگان مهاجر وارد تالاب‌های این منطقه از جمله تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» شدند.

وی اضافه کرد: این تالاب به علت وضعیت و امنیت مناسب، به یکی از استراحتگاه ها و زیستگاه های مهم پرندگان در شمال غرب کشور تبدیل شده که همه ساله پذیرای شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجری است که در مسیر پرواز خود وارد این تالاب می شوند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: در هفته های آخر منتهی به مهر ماه و جهت مهیا شدن پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» این شهرستان برای ورود پرندگان مهاجر و بومی، یک میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد برای این تالاب رهاسازی شد.

سلیمانی افزود: این مقدار آب به عنوان حق‌آبه سالانه از سد مهاباد رهاسازی و از طریق رودخانه مهاباد به پهنه اصلی تالاب وارد شد و در حالی که سال گذشته این تالاب خشک شده بود اما در پاییز امسال از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی اظهار کرد: پایش شبانه‌روزی تالاب توسط محیطبانان، آب و غذای کافی در کنار امنیت کامل و پایدار در پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» این شهرستان بالعث شده که در این فصل پذیرای شماری زیادی از پرندگان مهاجر و بومی، آبزی و کنارآبزی شود.