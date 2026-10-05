به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،علی حیاتی در پنجمین دیدار خود در مسابقات بین المللی بدمینتون اوگاندا و در فینال مقابل نماینده میانمار به میدان رفت و در یک دیدار سه‌گیمه با نتایج ۲۱-۱۹، ۱۳-۲۱ و ۱۲-۲۱ نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

حیاتی پیش از این تیم‌های هند، نیجریه و اوگاندا را شکست داده بود.

رقابت‌های بین المللی سریز اوگاندا از ۹ مهرماه آغاز شد و علی حیاتی با عملکردی قابل توجه و عبور از حریفان خود، به دیدار نهایی راه یافت.