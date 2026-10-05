به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروندی در جلسه مدیریت بحران استان با محوریت پدیده اقلیمی و بررسی آخرین وضعیت اقدامات سازمان که با حضور معین‌های شهرستانی برگزار شد، با اشاره به تأثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از شرایط اقلیمی، اظهار داشت: کشاورزی بیش از هر بخش دیگری از تغییرات اقلیمی و نوسانات جوی تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی بین‌بخشی و حضور میدانی در شهرستان‌ها، اولویت اصلی سازمان است.

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وی افزود: در این جلسه، آخرین وضعیت اقدامات سازمان در شهرستان‌ها با حضور معین‌های شهرستانی بررسی شد. معین‌ها به‌عنوان نمایندگان سازمان، گزارش‌های میدانی از وضعیت مزارع، باغات، دامداری‌ها، منابع آب و خسارات احتمالی ناشی از پدیده اقلیمی ارائه کردند.

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بهداروندی تصریح کرد: ستاد بحران سازمان از زمان ابلاغ هشدار‌های هواشناسی پیرامون وقوع پدیده ال‌نینو، با تشکیل گروه های فنی و حضور میدانی کارشناسان در مناطق مختلف، نسبت به احصای نقاط بحرانی و پرخطر اقدام کرده است. پایش لحظه‌ای وضعیت جوی، هماهنگی با اداره کل هواشناسی، لایروبی انهار و ایمن‌سازی نقاط پرخطر، تأمین نهاده‌ها و علوفه دام، پیگیری بیمه محصولات کشاورزی و آموزش کشاورزان و ارائه توصیه‌های ترویجی و دستورالعمل‌های فنی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده است.

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معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، بیان داشت: از کشاورزان و بهره‌برداران انتظار داریم توصیه‌های فنی کارشناسان و هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند، محصولات خود را بیمه کنند و نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.

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وی با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای خدمت‌رسانی به کشاورزان وجود ندارد، اظهار کرد: همه ظرفیت‌های سازمان برای کاهش آثار پدیده اقلیمی و حفظ امنیت غذایی بسیج شده‌اند.

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بهداروندی می‌گوید: مصوبات این جلسه به‌صورت هفتگی در شهرستان‌ها پیگیری و گزارش پیشرفت اقدامات به مدیریت بحران استان ارائه می‌شود. هدف نهایی انجام اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خسارت، پایداری تولید و حمایت از معیشت کشاورزان است.