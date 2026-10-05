همزمان با آغاز فرایند انتخاب رشته کنکوری ها ، پایگاه های مشاوره انتخاب رشته دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی در استان سمنان فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی محبی رئیس اداره امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر اینکه مشاوران این پایگاه ها آموزش دیده اند و آزمون های صلاحیت را پشت سر گذاشته اند از خانواده ها خواست فریب فضاسازی های موسسه های غیر مجاز انتخاب رشته را نخورند .

وی همچنین با اشاره به بهره مندی خانواده ها از هوش مصنوعی برای انتخاب رشته گفت : هوش مصنوعی ماشین محاسبه گر خوبی است ولی مشاور ، برای انتخاب رشته اساس روحیه داوطلب را نیز در نظر می گیرد بنابراین در فرایند انتخاب رشته باید از هر دو مسیر بهره گرفت .