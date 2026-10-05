سرپرست آزمایشگاه مرجع اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی از انجام ۴۶ هزار و ۲۰۷ مورد آزمایش تشخیصی در آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت این اقدامات نقش مهمی در شناسایی به‌موقع بیماری‌ها و پیشگیری از شیوع آنها دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علی بناساز با اشاره به آمار شش‌ماهه آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان افزود: از مجموع این آزمایش‌ها، ۳۹ هزار و ۳۹۰ مورد با همکاری بخش دولتی و ۶ هزار و ۸۱۷ مورد توسط آزمایشگاه‌های بخش خصوصی انجام شده است.

وی اظهار کرد: از کل آزمایش‌های تشخیصی انجام‌شده در این بازه زمانی، ۳۰ هزار و ۹۸۰ مورد آزمایش سرولوژی دام، ۱۰ هزار و ۲۷۳ مورد آزمایش سرولوژی طیور، سه هزار و ۱۷۵ مورد آنالیز شیمی و ۹۸۶ مورد آزمایش میکروبی بوده است.

سرپرست آزمایشگاه مرجع اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: در همین مدت، ۴۲۱ مورد آزمایش میکروبی مرضی، ۱۴۵ مورد آزمایش انگل‌شناسی، ۳۰ مورد آزمایش سم‌شناسی و ۱۹۷ مورد آزمایش خون‌شناسی نیز در آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان انجام شده است.

بناساز گفت: همچنین ۱۴۰ مورد آزمایش مولکولی با هدف تشخیص بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در نیمه نخست سال جاری توسط اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: انجام آزمایش‌های تشخیصی نقش مهمی در شناسایی به‌موقع بیماری‌های دامی و طیور، پایش وضعیت بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر و مشترک بین انسان و دام دارد.