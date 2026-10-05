استاندار آذربایجان‌غربی از فداکاری و خدمات آتش‌نشانان در عرصه‌های مختلف قدردانی کرده و گفت: تجلیل از افرادی که برای خدمت به مردم جان خود را به خطر می‌اندازند، باید متناسب با شأن و جایگاه آنان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در آیین گرامیداشت روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی با اشاره به نقش ارزشمند آتش‌نشانان در شرایط بحرانی، افزود: آتش‌نشانان در دوران جنگ تحمیلی، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، با وجود محدودیت‌ها، اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری انجام دادند و در کنار نیرو‌های نظامی، امنیتی، امدادی و سایر دستگاه‌ها برای حفظ آرامش مردم نقش‌آفرینی کردند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه فراهم کردن بهترین امکانات برای مردم از اولویت‌های مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: هر اندازه برای مردم خدمت کنیم، باز هم ناچیز است و همه مجموعه‌های اجرایی باید در حوزه مسئولیت خود برای خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم پای کار باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه نیز تأکید کرده و افزود: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند و ساماندهی رودخانه شهرچای از اولویت‌های مهم مدیریت شهری بوده و از طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری شهرداری حمایت خواهد شد.

رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به معیشت و رفاه آتش‌نشانان، خاطرنشان کرد: از خانه‌دار شدن آتش‌نشانان حمایت خواهم کرد و امیدوارم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی آذربایجان‌غربی، همدلی و انسجام مردم و مسئولان را سرمایه‌ای مهم برای توسعه استان دانسته و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر و فراهم شدن امکانات بهتر برای مردم ارومیه و استان فراهم است.