معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، با گرامیداشت یاد ۱۵۴ محیط‌بان شهید گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی نیازمند ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این دیدار با اشاره به ارتباط مستقیم آلودگی‌های محیط‌زیستی با سلامت مردم گفت: حفاظت از محیط‌زیست نوعی پیشگیری از بیماری‌ها و تضمین‌کننده سلامت جامعه است.

وی با اشاره به دشواری اطفای حریق در توپوگرافی کوهستانی ایلام افزود: کنترل آتش در مناطق صعب‌العبور با دست خالی ممکن نیست و استان باید به تجهیزات پیشرفته مجهز شود.

امام جمعه ایلام بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با ادبیاتی جذاب در کتاب‌های درسی و رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

«احمد کرمی» استاندار ایلام، نیز با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: ایلام با ۱۴۰ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده و ۶۴۰ هزار هکتار جنگل، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است.

وی پدیده گرد و غبار را یکی از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان کرد و افزود: ۴۳۰ کیلومتر کانون تولید گرد و غبار در استان وجود دارد که بخش عمده منشأ آن خارجی است.

کرمی از مصوب شدن ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز یگان‌های حفاظت و اطفای حریق خبر داد و گفت: راهبرد اصلی استان، توسعه سبز است و محیط‌زیست را در تقابل با توسعه نمی‌دانیم.

«شینا انصاری» معاون رئیس‌جمهور، نیز با تأکید بر حفاظت مشارکتی گفت: حفاظت از محیط‌زیست تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایلام افزود: این استان می‌تواند به پایلوت گردشگری سبز در کشور تبدیل شود.

انصاری تصریح کرد: محیط‌زیست در مقابل توسعه قرار ندارد و توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در کنار هم دیده شوند.

بر اساس این گزارش، تجلیل از خانواده‌های شهدای محیط‌بان، دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، بازدید از تصفیه‌خانه ایوان، نشست با دانشگاهیان و سمن‌های زیست‌محیطی، بازدید از پالایش گاز ایلام و حضور در جلسه شورای اداری از برنامه‌های سفر انصاری به ایلام است.