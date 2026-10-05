همزمان با پویش «همه حاضر» و به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، ۱۰ هزار و ۱۱۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی استان اصفهان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین آیین که با حضور دکتر سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در اصفهان برگزار شد، این بسته‌ها شامل کیف، کفش، نوشت‌افزار و کمک‌هزینه بین دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی در سراسر استان توزیع می‌شود.

سهم اولیه استان اصفهان ۷ هزار بسته بود که با مشارکت خیران، این میزان به ۱۱ هزار بسته برای سال تحصیلی افزایش یافته است.

برای تأمین بسته‌های این طرح در استان اصفهان ۳۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

در قالب پویش «همه حاضر» نیز در مجموع ۱۶۸ هزار بسته تحصیلی در سراسر کشور توزیع می‌شود؛ پویشی که به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شده است.