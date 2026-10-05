به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در گزارشی اعلام کرد: روند درمان و تیمار فوک خزری نجات‌یافته از تور صیادی غیرمجاز در شهرستان جویبار، پس از حدود دو هفته مراقبت تخصصی در میانکاله، وارد مرحله تازه‌ای شده و این حیوان توانسته است تغذیه مستقل با ماهی زنده را آغاز کند.

مسئول مرکز امداد و نجات فوک خزری با تشریح روند درمان این فوک گفت: حدود ۱۴ روز از نجات و آغاز درمان این فوک می‌گذرد و خوشبختانه وضعیت آن در مقایسه با روز‌های نخست بهتر شده و روند درمان همچنان ادامه دارد.

امیر صیاد شیرازی درباره مراحل اولیه تیمار افزود: در روز‌های نخست، به دلیل اینکه حیوان تمایلی به خوردن غذا نداشت، تغذیه به‌صورت کمکی انجام می‌شد. برای این منظور، ماهی کیلکا همراه با مکمل‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز آماده و با لوله مخصوص به حیوان داده می‌شد تا با تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای، امکان ادامه روند درمان فراهم شود.

صیاد شیرازی ادامه داد: با بهبود تدریجی وضعیت حیوان، مرحله بعدی تغذیه با ماهی کامل آغاز شد و دارو‌ها و مکمل‌های مورد نیاز نیز همراه غذا در اختیار فوک قرار گرفت.

وی با اشاره به مهم‌ترین پیشرفت حاصل‌شده در روز‌های اخیر گفت: اکنون فوک آمادگی پیدا کرده است که ماهی‌های زنده را در آب دنبال کند و بخورد. رسیدن به این مرحله از نظر روند تیمار اهمیت دارد، زیرا حیوان به‌تدریج از تغذیه کمکی فاصله گرفته و رفتار طبیعی تغذیه را بازیابی می‌کند.

صیاد شیرازی درباره ادامه فرآیند درمان نیز گفت: در مرحله بعد، یکی از موضوعات مهم این است که حیوان بتواند شرایط جسمانی مناسب‌تری پیدا کند و ذخیره چربی مورد نیاز بدن خود را به دست آورد. این موضوع در ادامه روند درمان و ارزیابی وضعیت آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این فوک خزری ۲۳ شهریور پس از گرفتارشدن در تور صیادی غیرمجاز در جویبار و آسیب‌دیدگی، با اقدام نیرو‌های حفاظت محیط زیست نجات یافت و برای درمان و مراقبت به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله منتقل شد.