شهردار ارومیه با اشاره به انجام ماموریت های مختلف توسط آتش نشانی در سطح شهر، گفت: در یک سال گذشته سه هزار ماموریت توسط این نهاد امدادی صورت گرفته که نشان دهنده حجم بالای کار در این بخش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،آیدین رحمانی رضاییه روز دوشنبه در حاشیه آیین تجلیل از آتش نشانان ارومیه افزود: در همین راستا بهبود ماشین آلات و لوازم مربوط به ماموریت های آتش نشانی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: به‌روزرسانی ناوگان و تجهیزات آتش‌نشانی و تأمین دستگاه‌های نوین، نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی و ارتقای سطح امدادرسانی به شهروندان دارد که این موضوع در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تکمیل نردبان ۵۲ متری، تأمین دستگاه زنده‌یاب و بازسازی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شماره یک، دو و ۶ از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

شهردار ارومیه از برنامه‌ریزی برای احداث دو ایستگاه جدید آتش نشانی در ارومیه خبر داد و اظهار کرد: این ایستگاه ها در محلات چلوچاپان و بادکی راه اندازی خواهد شد که در راستای ارتقای ایمنی و افزایش پوشش خدمات آتش‌نشانی بسیار موثر خواهد بود.

رحمانی رضاییه با اشاره به تعمیر و بازسازی ۳۹ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین مدیریت شهری در ماه های اخیر گفت: خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز با هدف تقویت توان خدمت‌رسانی به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین خرید ۵۰ دستگاه ون برای کمک به ناوگان حمل‌ونقل شهری و تاکسی‌ها در برنامه‌های مدیریت شهری قرار دارد.