به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: در راستای پایش و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، طی عملیات مشترک نیرو‌های حراست شرکت، پلیس امنیت اقتصادی و کلانتری ۱۸، تعداد ۲۷ دستگاه ماینر در دو منطقه مختلف شناسایی و توقیف شد.

امید رفیعی افزود: در عملیات اول، ۲۰ دستگاه استخراج غیرمجاز در یک باغ‌ویلا در یکی از روستا‌های اطراف قم کشف گردید و در عملیات دوم، ۷ دستگاه دیگر از یک واحد تجاری (سنگ‌بری) توقیف شد. همچنین تمامی تجهیزات، کابل‌ها و کنتور‌های غیرمجاز مربوط به این اشتراک‌ها به‌طور کامل جمع‌آوری شد.

وی با تأکید بر آسیب‌های این فعالیت‌ها، افزود: استفاده غیرمجاز از شبکه برق، علاوه بر تضییع حقوق سایر شهروندان، پایداری شبکه و تجهیزات توزیع را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج رمزارز، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع برق اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت صورت گیرد.