تردد‌های بین‌استانی در محور‌های مواصلاتی استان یزد در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۱۲ درصد افزایش یافت؛ آماری که از رشد جابه‌جایی‌های جاده‌ای در این استان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، بر اساس تازه‌ترین داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار، میانگین تردد ساعتی در شبکه راه‌های استان یزد در شهریورماه امسال به ۱۹۰ خودرو رسید.

بررسی داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد تردد‌های بین‌استانی در شهریور ۱۴۰۵ در مقایسه با مردادماه ۱۲ درصد افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۹ درصد رشد کرده است.

در این میان، محور کمربندی زارچ ـ یزد پرترددترین و پرترافیک‌ترین شریان مواصلاتی استان یزد در شهریورماه بوده و محور‌های یزد ـ مهریز و مهریز ـ یزد نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بررسی پلاک خودرو‌های ثبت‌شده در سامانه‌های پلاک‌خوان نیز نشان می‌دهد خودرو‌های دارای پلاک کرمان با ۱۲ درصد، فارس با ۱۱ درصد و تهران با ۸ درصد، بیشترین سهم را در ورود به شبکه راه‌های استان یزد داشته‌اند.

همچنین خودرو‌های با پلاک یزد بیشترین تردد خروجی را به مقصد استان‌های اصفهان با ۱۷ درصد، تهران با ۱۰ درصد و قم با ۱۰ درصد به ثبت رسانده‌اند.

در بخش شاخص‌های ایمنی و رفتار ترافیکی نیز، متوسط سرعت خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی استان یزد در شهریورماه ۷۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. بیشترین میانگین سرعت ثبت‌شده در شبکه راه‌های استان یزد نیز مربوط به محور منشاد ـ مهریز و بالعکس بوده است.

آمار‌های ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار و پلاک‌خوان، تصویری از روند جابه‌جایی خودروها، مسیر‌های پرتردد و الگوی سفر‌های ورودی و خروجی استان یزد در شهریورماه ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.