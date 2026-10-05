آثار منتخب سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۲ تا ۱۵ مهر در سینما غدیر شهرکرد به روی پرده می‌رود.

آثار منتخب جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به شهرکرد می‌آید

آثار منتخب جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به شهرکرد می‌آید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: دبیرخانه سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، امسال نیز همانند سال گذشته منتخبی از آثار حاضر در این جشنواره را برای نمایش در استان‌ها در نظر گرفته است که چهارمحال و بختیاری نیز در دومین سال پیاپی میزبان این رویداد هنری است.

ایمان اعتدالی افزود: بر این اساس، چهار فیلم منتخب این رویداد در پردیس سینمایی غدیر به روی پرده می‌رود تا دیگر مخاطبان و علاقه‌مندان سینمای کودک و نوجوان هم بتوانند هم‌زمان با اصفهان، تماشاگر آثار این رویداد بین‌المللی باشند.

وی با بیان اینکه نمایش این آثار در ۲ نوبت صبح و عصر انجام می‌شود، گفت: برای بهره‌مندی هرچه بیشتر دانش‌آموزان از ظرفیت سینما

و تماشای آثار جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و همچنین ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای کودکان و نوجوانان، ارائه تخفیف ویژه مدارس در قالب اردو‌های فرهنگی و گروهی در نظر گرفته شده است.

اعتدالی از فیلم «نگهبان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی به عنوان یکی از آثار منتخب جشنواره برای نمایش در شهرکرد نام برد و گفت: این فیلم یک اثر پویانمایی است که روز یکشنبه ۱۲ مهر به نمایش در می‌آید.

وی همچنین به نمایش «یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی در روز دوشنبه ۱۳ مهر؛ در پردیس سینمایی غدیر شهرکرد اشاره کرد و یادآور شد: فیلم‌های «عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان هم روز‌های سه شنبه ۱۴ مهر و چهارشنبه ۱۵ مهر اکران می‌شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در سال گذشته نمایش آثار متخب جشنواره

فیلم‌های کودکان و نوجوانان برای ۱۸ استان انجام شد و امسال برای نخستین بار این آثار در ۳۱ استان روی پرده خواهد رفت تا در این دوره، جشنواره با گستره‌ای ملی و به وسعت ایران برگزار شود.

وی به حضور درخشان فیلم‌سازان استان همچون فریدون نجفی و مختار عبدالهی در دوره‌های مختلف این جشنواره هم اشاره کرد و گفت: در جشنواره سی‌و‌هشتم نیز فریدون نجفی هنرمند فیلم‌ساز استان با اثری به نام «عروس چشمه» در ۲ بخش مسابقه ملی آثار بلند داستانی و مسابقه فیلم‌های بلند بین‌الملل به رقابت می‌پردارد تا در صورت جلب نظر موافق داوران، مجموعه‌ای دیگر از پروانه‌های زرین این رویداد را به دست آورد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.