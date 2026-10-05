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ساعتی قبل، تروریستهای مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشتزنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دستگشاده به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.
عوامل مسلح تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در منطقه در حال انجام است.
اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.