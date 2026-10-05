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حمله تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی در محور بمپور ـ ایرانشهر

ساعتی قبل، تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.