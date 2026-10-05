«بی‌حاشیه» پلی میان تبلیغ دینی و طنز، «رویش» با موضوع استفاده از بذرگواهی شده در کشت گندم، «بیمارستان صبا» با نگاهی طنز و آموزشی به نقش سفر در کاهش خستگی، «رهنمود» با هدف تبیین و بازخوانی مهم‌ترین محور‌های بیانات رهبر شهید و نمایش رادیویی «بلند شو رونی»، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «بی‌حاشیه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید مظاهری و اجرای مهدی صبایی، چهارشنبه تا جمعه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

این برنامه تولیدی در قالبی ترکیبی، موضوعات اجتماعی و مفاهیم دینی را با زبانی طنزآمیز و صمیمی دنبال می‌کند و تلاش دارد با فاصله گرفتن از قالب‌های رسمی و معمول برنامه‌های گفت‌وگومحور، ارتباطی متفاوت با مخاطب برقرار کند.

برنامه «رویش» ساعت ۱۹ با موضوع «استفاده از بذر گواهی شده در کشت گندم» از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه، دکتر عباس زارعیان عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به موضوع استفاده از بذر گواهی شده در کشت گندم می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجی علی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.

«بیمارستان صبا» با نگاهی طنز و آموزشی به نقش سفر در کاهش خستگی، افزایش نشاط و حفظ سلامت جسم و روان می‌پردازد.

«بیمارستان صبا» این پرسش را مطرح می‌کند که مسافرت و تغییر فضای زندگی چه تأثیری بر سلامت جسم و روح انسان دارد؟

سفر و دور شدن از روزمرگی، علاوه بر ایجاد فرصت برای استراحت و تفریح، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش فشار‌های روحی، افزایش نشاط و بازیابی انرژی فراهم کند. در این قسمت از «بیمارستان صبا»، اهمیت سفر و نقش آن در سلامت روان و جسم از زاویه‌ای طنز و سرگرم‌کننده بررسی می‌شود.

پزشکان و بیماران خیالی «بیمارستان صبا» در موقعیت‌های آشنا و گاه خنده‌دار، درباره تأثیر سفر بر روحیه، کاهش خستگی و فاصله گرفتن از فشار‌های روزمره صحبت می‌کنند و به این موضوع می‌پردازند که چگونه می‌توان با یک سفر مناسب، فرصتی برای تجدید قوا و توجه بیشتر به سلامت خود فراهم کرد.

این برنامه همچنین به نکاتی درباره داشتن سفری سالم می‌پردازد و مخاطبان را با این پرسش همراه می‌کند که آیا سفر فقط برای تفریح و تغییر مکان است یا می‌تواند بخشی از سبک زندگی سالم و فرصتی برای مراقبت از جسم و روان باشد؟

«بیمارستان صبا» برنامه‌ای طنز و آموزشی است که با استفاده از شخصیت‌ها و موقعیت‌های نمایشی، موضوعات مرتبط با سلامت و زندگی روزمره را با زبانی ساده، سرگرم‌کننده و قابل فهم برای مخاطبان روایت می‌کند.

«بیمارستان صبا» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «رهنمود» با هدف تبیین و بازخوانی مهم‌ترین محور‌های بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، از رادیو معارف پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی امیرعباس خاقانی با محوریت بازخوانی و تبیین دیدگاه‌ها و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، تلاش می‌کند مخاطبان را با ابعاد مختلف بیانات ایشان آشنا کند.

برنامه «رهنمود» از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۲:۱۵، پخش می شود و در هر قسمت، بخش‌هایی از سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف برای شنوندگان پخش می‌شود.

نمایش رادیویی «بلند شو رونی» با روایت زندگی رونی سالیوان، نابغه دنیای اسنوکر و فراز و فرود‌های زندگی او، از رادیو نمایش در حال پخش است.

«بلند شو رونی» داستان رونی سالیوان، نابغه‌ای را روایت می‌کند که از کودکی در دنیای اسنوکر درخشید، اما درست در اوج موفقیت با فروپاشی خانواده‌اش روبه‌رو شد. پدرش راهی زندان شد، مادرش به دلیل بدهی مالیاتی محکوم شد و رونی از خواهرش جدا ماند، اما او تسلیم نشد و توانست بار دیگر خودش را پیدا کند، زندگی‌اش را نجات دهد و به قله اسنوکر بازگردد.

نمایش رادیویی «بلند شو رونی» به کارگردانی فریدون محرابی، نویسندگی سیمین بنایی و تهیه‌کنندگی نوید جولایی تولید شده است.

مجتبی طباطبایی، شیما جانقربان، شهریار حمزیان، میرطاهر مظلومی، رویا فلاحی، شهین نجف‌زاده، محمد آقامحمدی، نوشین حسن‌زاده، فریبا طاهری، محمدسعید سلطانی، فرشید صمدی‌پور، قربان نجفی، سینا نیکوکار، محمد شریفی‌مقدم، علی زرینی، محمد پورحسن، بهرام سروری‌نژاد، علی میلانی و مرضیه صدرایی، از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

«بلند شو رونی» هر شب ساعت ۰۱:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش و همان روز ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۷:۰۰، بازپخش می شود.