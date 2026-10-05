به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدمجتبی علوی‌مقدم در نشست بررسی الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند ایجاد یک فرآیند منسجم و برخط میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه املاک و مستغلات است.

وی افزود: ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی باید فرآیند‌های مرتبط با معاملات و استعلامات ملکی را مطابق الزامات قانونی و از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده انجام دهند تا ضمن تسهیل امور، امکان رهگیری و نظارت دقیق بر فرآیند معاملات فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به ضرورت تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: اتصال و هماهنگی سامانه‌ای دستگاه‌ها، کاهش مراجعات، جلوگیری از موازی‌کاری، افزایش شفافیت و پیشگیری از تعارضات و مشکلات ثبتی را به دنبال خواهد داشت.

علوی‌مقدم همچنین بر تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها، رفع موانع اجرایی و تسریع در استقرار فرآیند‌های سامانه‌ای تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر موضوع از سوی دستگاه‌های متولی شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاوه بر ساماندهی فرآیند‌های معاملاتی، نقش مهمی در صیانت از حقوق مالکانه مردم، افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش دعاوی مرتبط با املاک خواهد داشت.