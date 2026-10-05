مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از برخورد جدی با متعهدان ارزی و سوء استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی خبر داد. بر اساس اعلام این نهاد، ۸۳۰ پرونده در زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان در جریان رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، هشدار داد که هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی توسط تجار یا شرکت‌های صادرکننده، آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

او اعلام کرد: در سال جاری، ۸۳۰ پرونده مربوط به متعهدان ارزی و عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات، در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز استان در حال بررسی است.

حسین نجف‌زاده با اشاره به اینکه فرآیند ارسال اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها آغاز شده، تصریح کرد: صادرکنندگان موظفند پس از دریافت اخطار، جهت ارائه مدارک اثبات بازگشت ارز یا تبیین موانع قانونی به شعب ذی‌صلاح مراجعه کنند.

او هشدار داد: بی‌توجهی به این ابلاغیه‌ها مانع از روند رسیدگی نخواهد بود و در صورت اثبات تخلف، تمامی ضمانت‌های اجرایی و مقررات قانونی اعمال خواهد شد. این رسیدگی‌ها با استناد به اسناد رسمی گمرک، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد.