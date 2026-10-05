معاون فرهنگی بعثه با تشریح فرآیند جذب، آموزش و اعزام خادمان فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات گفت: معاونت فرهنگی بعثه متولی امور فرهنگی، معنوی و معرفتی زائران در حوزه‌های عمره، حج تمتع و عتبات عالیات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین رکن‌الدینی افزود: متناسب با نوع مأموریت، برای روحانیونی که قرار است در کنار زائران حضور داشته باشند، دوره‌ها و سرفصل‌های آموزشی مشخصی در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود افراد پس از طی مراحل مختلف آموزشی، آمادگی علمی و عملی مورد نیاز را برای انجام این مأموریت‌ها به دست آورند.

معاون فرهنگی بعثه درباره فرآیند آموزش روحانیون عتبات عالیات گفت: با توجه به اینکه در عتبات مطالبات بیشتر ناظر بر مباحث معرفتی و زیارتی است، آموزش روحانیونی که برای این مأموریت در نظر گرفته می‌شوند، بر اساس سرفصل‌های مبتنی بر مباحث معرفتی و زیارتی می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی ادامه داد: برای این افراد کارگاه‌های آموزشی نیز برگزار می‌شود تا آمادگی لازم را برای انجام مأموریت خود پیدا کنند.

وی با اشاره به تفاوت فرآیند آموزشی روحانیون حج و عمره با عتبات عالیات تصریح کرد: روحانیونی که برای حج و عمره در نظر گرفته می‌شوند، سرفصل‌های آموزشی مفصل تری دارند که از جمله آنها می‌توان به احکام عمومی، مناسک حج، اسرار و معارف، تاریخ اسلام، تاریخ مکه و مدینه اشاره کرد.

معاون فرهنگی بعثه افزود: بر این اساس، افرادی که شرایط لازم را داشته باشند، وارد فرآیند آموزش می‌شوند تا برای انجام مأموریت فرهنگی و معرفتی در کنار زائران خانه خدا آماده شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی درباره شرایط اولیه پذیرش روحانیون حج و عمره گفت: روحانیونی که برای این مأموریت انتخاب می‌شوند باید حداقل شرایط مورد نظر را از نظر سن، توانایی جسمی و تحصیلات علوم حوزوی داشته باشند.

وی افزود: حداقل سطح تحصیلات حوزوی برای پذیرش، سطح ۳ حوزه علمیه است و از نظر سنی نیز پذیرش طلاب از ۲۷ سالگی تا ۳۵ سالگی می‌باشد.

معاون فرهنگی بعثه با تشریح مراحل آموزشی داوطلبان افزود: افرادی که شرایط اولیه را داشته باشند، می‌توانند آموزش خود را حداکثر طی یک دوره دو ساله به اتمام برسانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی گفت: این آموزش‌ها به صورت حضوری، غیرحضوری، خودخوان، آنلاین، آفلاین و همچنین کارگاه‌های عملی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پس از طی این دوره آموزشی، افراد وارد مرحله کارورزی می‌شوند و با یک مرحله کارورزی ماموریت خود را آغاز می‌کنند. در صورت موفقیت در دوره آموزشی و مرحله کارورزی به عنوان روحانی عمره انتخاب می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی افزود: پس از این مرحله، اگر توانمندی فرد احراز شود و مشخص شود که می‌تواند به عنوان روحانی حج فعالیت کند، برای حضور در حج به روحانی حج ارتقا می‌یابد.

معاون فرهنگی بعثه با تأکید بر استمرار آموزش‌ها گفت: قبل از هر اعزام نیز آموزش‌های تکمیلی و ضمن خدمت برای روحانیون برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی تصریح کرد: در این مراحل باید توانمندی علمی، عملی و جسمی افراد احراز شود و پس از آن مجوز اعزام برایشان صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرآیند آموزش و تربیت خادمان فرهنگی برای حج، عمره و عتبات عالیات یک فرآیند نسبتا قابل قبولی است و درعین حال معتقدیم این روند باید ارتقا یافته و رو به رشد باشد.

وی افزود: در آزمون سراسری که در سال ۱۴۰۵ برای جذب روحانی عمره برگزار شد، حدود ۴ هزار نفر از سراسر کشور به عنوان متقاضی و داوطلب شرکت کردند و در مرحله اول ۶۰۰ نفر پذیرفته شدند که در حال حاضر تحت آموزش قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی تأکید کرد: فرآیند آموزش و تربیت خادمان فرهنگی برای حج، عمره و عتبات عالیات، فرآیندی رو به رشد است و امیدواریم بتوانیم در آینده این فرآیند و روند را بیش از پیش ارتقا دهیم.