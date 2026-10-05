وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست شورای راهبردی این وزارتخانه از رسانه ملی برای طرح ایران جان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی امیری گفت: ایران جان رویکردی است که جنبه ملی دارد و ارزش ملی تولید می‌کند از این جهت بسیار حرکت ارزشمندی است که رسانه ملی انجام می‌دهد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: الان در دوره ای که بیش از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشتیم ضروری است که به شکل‌ها و زبان های مختلف ارزش های ملی را در حوزه های مختلف، معرفی کنیم و یادآور شویم.