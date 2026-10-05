به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان با اشاره به آغاز برداشت محصولات کشت تابستانه اظهار کرد: عمده حبوبات کشت‌شده در شهرستان شوش شامل ماش و لوبیا است که در سطحی نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ هکتار کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

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وی افزود: صیفی‌جات نیز از دیگر محصولات مهم کشت تابستانه شهرستان به شمار می‌رود که عمده سطح زیرکشت آن در منطقه غرب کرخه قرار دارد. این محصولات در سطحی نزدیک به ۲ هزار هکتار کشت شده‌اند و با توجه به شرایط مزارع، پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت و روانه بازار شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش با اشاره به توسعه روش‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی گفت: بیش از ۹۰ درصد سطح زیرکشت صیفی‌جات در منطقه غرب کرخه با استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار صورت گرفت.

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بهرامیان همچنین عنوان کرد: برداشت سایر محصولات تابستانه شهرستان از جمله کنجد، شلتوک و ذرت علوفه‌ای نیز در پیش است و با توجه به زمان رسیدگی این محصولات، عملیات برداشت آنها با فاصله زمانی آغاز خواهد شد.

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وی در پایان تصریح کرد: هدف از توسعه تنوع کشت و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری در شهرستان شوش، افزایش بهره‌وری تولید، کاهش مصرف آب و تقویت جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان خوزستان در تأمین نیاز بازار اعلام شده است.