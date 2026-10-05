به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ارسلان شکری اظهار کرد: استفاده از این سامانه، ضمن ساماندهی تردد کامیون‌های ایرانی و خارجی، از تجمع ناوگان و تشکیل صف‌های طولانی در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی جلوگیری کرده است.

وی افزود: با استفاده از این سامانه، رانندگان ایرانی و خارجی می‌توانند پیش از مراجعه به پایانه مرزی نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و متناسب با زمان تعیین‌شده در سامانه، سفر خود به سمت پایانه را مدیریت کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: در این شیوه، ناوگان به‌جای حضور زودهنگام و توقف طولانی در محدوده پایانه، در زمان مشخص‌شده به پارکینگ‌ها و پس‌کرانه پایانه مرزی مراجعه می‌کند و تنها مدت محدودی پیش از انجام تشریفات مرزی در محل مستقر می‌شود.

شکری تصریح کرد: اجرای این فرآیند موجب شده است برخلاف گذشته، کامیون‌ها برای انجام تشریفات مرزی در خیابان‌ها و محورهای منتهی به مرز متوقف نشوند و از شکل‌گیری صف‌های طولانی و ترافیک ناشی از تجمع ناوگان جلوگیری شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در سامانه نوبت‌دهی، ناوگان بر اساس نوع فعالیت و محموله در صف‌های مختلف از جمله ترانزیت، صادرات، کالاهای خطرناک، کالاهای فسادپذیر و ناوگان بومی ساماندهی می‌شود تا پذیرش و تردد هر گروه به شکل منظم‌تری انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی هم‌اکنون در پایانه‌های مرزی بازرگان، سرو و پلدشت فعال است و پایانه مرزی رازی نیز به‌تازگی این خدمت را به مجموعه خدمات خود افزوده است.

شکری اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه در پایانه مرزی تمرچین نیز در حال انجام است و با تکمیل آن، امکان مدیریت هوشمندتر تردد ناوگان در این پایانه مرزی فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: هزینه‌های مربوط به فرآیند نوبت‌دهی نیز همزمان با ثبت نوبت به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و این موضوع ضمن کاهش مراجعات حضوری، به تسریع فرآیندها و جلوگیری از ایجاد ترافیک در محدوده پایانه‌های مرزی کمک می‌کند.

شکری تأکید کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و مدیریت هوشمند تردد در پایانه‌های مرزی از برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی است و اجرای این سامانه نقش مؤثری در کاهش توقف رانندگان، افزایش نظم در پس‌کرانه مرزها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی دارد.