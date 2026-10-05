معاون اول رئیس جمهور ، خواستار همکاری و همگرایی کشور‌های عضو و ناظر، با هدف تعمیق مناسبات و بی‌اثر کردن حربه تحریم و فشار آمریکا علیه برخی کشور‌ها، بویژه ایران و روسیه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بلاروس، معاون اول رئیس جمهور کشورمان در پیامی به اجلاس شورای بین‌دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خواستار همکاری و همگرایی کشور‌های عضو و ناظر، با هدف تعمیق مناسبات و بی‌اثر کردن حربه تحریم و فشار آمریکا علیه برخی کشور‌ها، بویژه ایران و روسیه شد.

اجلاس شورای بین‌دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزبانی شهر مینسک پایتخت بلاروس، امسال در حالی برگزار شد که معاون اول رئیس جمهور کشورمان، پیامی خطاب به نخست‌وزیران و هیات‌های عالیرتبه شرکت کننده در این نشست ارسال کرد.

در این پیام که «محسن زمانی‌آزاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران آن‌را قرائت کرد، محمدرضا عارف ضمن اشاره به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا و نیز اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشور‌های عضو این اتحادیه، خواستار همکاری و همگرایی کشور‌های عضو و ناظر، به منظور تعمیق و توسعه همکاری‌های فیمابین و بی‌اثر کردن حربه تحریم و فشار آمریکا و غرب علیه اعضای اتحادیه، بویژه ایران و روسیه شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، گوشه‌هایی از اقدامات ضدبشری آنان را تشریح کرد.

وی ترور و به شهادت رساندن رهبرمعظم انقلاب، حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن مسکونی، به شهادت رساندن کودکان بی‌گناه مدرسه میناب و لامرد و ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی را تنها بخشی از اقدامات غیر انسانی و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان و تاکید کرد، ملت ایران و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برابر این تجاوز وحشیانه ایستادند و ضمن پاسخ قاطع به حملات ددمنشانه، در برابر تجاوزکاران تسلیم نشدند.

همزمان با این اجلاس، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس نیز برگزار و چندین سند همکاری بین دو کشور امضا شد.

جمهوری اسلامی ایران همچنین با برپایی پاویون ملی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت بلاروس موسوم به «اینوپروم۲۰۲۶» بخشی از توانمندی‌های صنعتی و تجاری خود را در بزرگترین پاویون ملی ایران به مساحت حدود یکهزار متر مربع عرضه کرد.