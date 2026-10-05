فاطمه نجفی رتبه ۳۵ کنکور علوم انسانی بعد از انتشار نتایج آزمون نوشت: این نتیجه را تقدیم می‌کنم به شما امام مجتبی خامنه‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن این دل نوشته آمده :

ولی من الان باید یه نامه می‌نوشتم رتبه‌ام رو تقدیم می‌کردم به شما آقاجانم

کجایی عزیز دلم

به خاطر شما رفتم انسانی

به خاطر شما تو تموم سختی‌ها کم نیاوردم

به خاطر شما تلاش کردم و بعد از هر شکست از جا بلند شدم

آقای من

به عشق دیدار دانشجویی با شما بود که وقتی اصلن حوصله درس نداشتم سر کیف و کتابم می‌رفتم

وقتی جنگ دوازده روزه شد، چون شما گفتید با قوت به زندگی ادامه دهید زیر بمبارون تا صبح درس میخوندم وقتی همه ول کرده بودن

آقا جانم

وقتی ۹ اسفند با اون صدای انفجار نحس آغاز شد گفتم خیالم راحته که آقا هست و منم هرکار بتونم میکنم و با قدرت درس میخونم.

اما سحر روز بعد

تلخ‌ترین روز زندگیم بود

عزیز جانم

روزی که خبر شهادتتون رو گفتن تنها روزی بود که درس نخوندم

عاشورای من بود

تمام امید و آرزوی من بودی

تمام انگیزه و رویاهام با شما آغاز و انجام می‌گرفت

نبودنتون داغیه که هیچ وقت سرد نمیشه و من هنوز بعد از ۷ ماه وقتی از شما میگم و می‌نویسم سینه‌ام سنگین میشه و بغض گلوم رو فشار میده.

اما آقاجان

بعد از شما که خیلی به ما سخت گذشت دلمون رو برای پسرتون گرم نگه داشتیم

حالا این نتیجه را تقدیم می‌کنم به شما امام مجتبی خامنه‌ای ❤️

گرچه خیلی کوچک و ناچیزه، اما تلاش من حقیر توی دبیرستان و سال سخت جنگ بوده

انشاءالله که مورد رضایت شما باشه و از این به بعد هم در مسیر خدمت به شما باشم💚

در نهایت از خدا تعجیل در فرج امام حاضر و ناظر مان را طلب می‌کنم تا انشاءالله در زیر سایه حکومت ایشان در راستای اعتلای تمدن اسلامی و جهان توحیدی گام برداریم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

بشری نجفی علمی

۱۱ مهر ۱۴۰۵