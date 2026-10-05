اگرچه زمان دقیق برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا هنوز از سوی وزارت کشور اعلام نشده، اما همه دستگاه‌ها در خوزستان باید با فرض برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان، زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز را از هم‌اکنون آماده کنند.

اعلام آماده باش به دستگاه ها در خوزستان برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا

اعلام آماده باش به دستگاه ها در خوزستان برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت حفظ آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات گفت: اگرچه زمان دقیق برگزاری انتخابات هنوز از سوی وزارت کشور اعلام نشده، اما همه دستگاه‌ها باید با فرض برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان، زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز را از هم‌اکنون آماده کنند.

رضا نجاتی در ستاد انتخابات خوزستان که در محل استانداری برگزار شد اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو به صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود و تجهیزات، آموزش عوامل اجرایی و رفع نواقص زیرساختی باید پیش از اعلام رسمی زمان انتخابات بررسی شود.

وی افزود: قرار بود انتخابات در ۱۱ اردیبهشت برگزار شود که به دلیل شرایط کشور محقق نشد، اما از همان زمان بر حفظ آمادگی و زیرساخت‌های ایجادشده برای انتخابات تاکید داشتیم تا در صورت اعلام زمان جدید، فرصت کافی برای آماده‌سازی وجود داشته باشد.

نجاتی گفت: بر اساس اعلام غیررسمی و ارتباط با مسئولان وزارت کشور، احتمال برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان مطرح شده است هرچند تاکنون زمان دقیق آن به صورت رسمی اعلام نشده و همه دستگاه‌ها باید آمادگی خود را حفظ کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، انتخابات نباید در اولویت‌های پایانی دستگاه‌ها قرار گیرد بلکه باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه باشد تا در صورت اعلام رسمی زمان برگزاری، استان آمادگی کامل داشته باشد.

نجاتی گفت: آموزش عوامل اجرایی و فناوری، بررسی تجهیزات تحویلی، برگزاری مانور و ارزیابی آمادگی نیرو‌ها از موضوعات مهمی است که باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد، زیرا ممکن است برخی نیرو‌هایی که پیشتر آموزش دیده‌اند جابه‌جا شده باشند یا امکان همکاری نداشته باشند.

وی از فرمانداران و بخشداران خواست شعب اخذ رای را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند و افزود: برخی شعبه‌ها خارج از مدارس قرار دارند و باید از نظر برق، آب، روشنایی و سایر امکانات بررسی شوند تا نواقص احتمالی پیش از شروع فرآیند انتخابات برطرف شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت بررسی تجهیزات فناوری در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: کمیته فناوری باید به صورت میدانی وضعیت تجهیزات را بررسی کند و صرفا برگزاری جلسات و مکاتبات کافی نیست. معتقدیم که مشکلات باید شناسایی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.

نجاتی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی امکانات پشتیبانی، حمل‌ونقل و خودرو برای شعب اخذ رای به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور اظهار کرد: شهرستان‌هایی که از ظرفیت و امکانات بیشتری برخوردارند باید برای پشتیبانی از شهرستان‌های دیگر نیز آمادگی داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری تاکید کرد و گفت: هر گونه حفاری‌ باید با مجوز و هماهنگ شده باشد و فرمانداران و بخشداران در صورت مشاهده مشکل در این حوزه، موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه مکاتبه و ارسال نامه به تنهایی قابل قبول نیست افزود: فرمانداران باید برای حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، پشتیبانی، ارتباطات و مسائل امنیتی، مسئول مشخصی را برای پیگیری امور تعیین کنند تا مشکلات تا حصول نتیجه دنبال شود.

نجاتی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم، نخبگان، بزرگان، سادات، شیوخ و جریان‌های سیاسی تاکید کرد و گفت: این ارتباط نباید صرفا در آستانه انتخابات شکل بگیرد بلکه باید مستمر باشد تا زمینه مشارکت و همدلی بیشتر در جامعه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: نشست با نخبگان و افراد اثرگذار در شهرستان‌ها می‌تواند به شناسایی مسائل و ارائه راهکار‌های موثر کمک کند و این ارتباط مستمر باید تا زمان برگزاری انتخابات و پس از آن نیز ادامه داشته باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تاکید کرد: فرمانداران باید نیاز‌ها و مشکلات حوزه‌های فناوری، پشتیبانی، ارتباطات و امنیتی را از هم‌اکنون شناسایی، جمع‌بندی و پیگیری کنند تا در صورت اعلام رسمی زمان انتخابات، هیچ مشکلی مانع اجرای مطلوب فرآیند انتخابات نشود.