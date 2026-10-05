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مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با بیان اینکه گمرک بیلهسوار مغان تنها کریدور ترانزیت دام زنده کشور است ، گفت: دامپزشکی استان در ۶ ماه اول امسال بر ۶۶۰ مورد ترانزیت دام از این پایانه مرزی نظارت بهداشتی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر فرزاد جامعی مدیرکل دامپزشکی استان در جریان بازدید خبرنگاران از کارخانههای تولید داروی دام و طیور، خوراک حیوانات و کشتارگاه صنعتی اردبیل افزود: دامپزشکی تنها مرجع پذیرنده کشورهای خارجی برای محصولات مواد غذایی با منشا دامی است و امسال به گواهی بهداشتی فرآوردههای خام دامی برای ترانزیت به مقصد کشورهای آذربایجان، اوکراین، برزیل، روسیه، کانادا، مغولستان و هندوستان نظارت شد.
وی نظارت بهداشتی و کیفی بر پنج فقره صادرات جوجههای یک روزه به افغانستان، نظارت بهداشتی و کیفی صادرات ۱۶ تن موم عسل به جمهوری آذربایجان و نظارت بهداشتی و کیفی صادرات بیش از ۴۷ تن محصولات لبنی به کشورهای آذربایجان و گرجستان را از جمله دیگر اقدامات دامپزشکی استان اردبیل در این مدت ذکر کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل بیان کرد: امسال با هدف جلوگیری از شیوع بیماری ۱۲۵ مورد بازرسی و نظارت از مزارع پرورش ماهی و آبزیان و ۴۳ مورد بازرسی از زنبورستانهای استان انجام شد.
جامعی اضافه کرد: نظارتهای بهداشتی دامپزشکی بر کشتارگاهها، مراکز تولید، توزیع و استحصال فرآوردههای خام دامی به صورت مستمر در طول سال انجام میشود تا فرآوردههای خام دامی سالم و بهداشتی و مطمئن در دسترس شهروندان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: هدف دامپزشکی تامین امنیت غذایی و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول امسال با اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی ۱۱۵ تن و ۸۵۲ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی، آلوده و تاریخ منقضی در نقاط مختلف استان کشف، ضبط و معدوم شد.
جامعی افزود: طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی با تجهیز و ساماندهی تیمهای بازرسی تداوم دارد و به صورت ویژه پیگیری و دنبال میشود تا هرگونه فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به سه هزار مرکز تولید، توزیع و استحصال فرآورده خام دامی تحت نظارت حاکمیتی دامپزشکی استان فعالیت میکند، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۸ هزار و ۵۲۲ مورد بازدید از این اماکن انجام شد.
وی اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲۹ هزار و ۶۵۱ مورد آزمایش برای تشخیص بیماریها، آلودگیها و تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی انجام شده که نقش مهمی در تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم، پیشگیری از گسترش بیماریها و جلوگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف داشت.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از معرفی ۲۱۷ متخلف حوزه سلامت و امنیت غذایی به مراجع قضایی و پلمب هشت مرکز عرضه با حکم دستگاه قضایی در این مدت خبر داد و افزود: علیرغم کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی بر روند تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی نظارت کامل داریم.
جامعی با اشاره به اینکه یکی از حوزههای فعالیت دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی، نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور است بیان کرد: امسال ۸۹ هزار و ۴۴ راس دام سبک و سنگین و هشت میلیون و ۸۵۰ هزار و ۴۱۴ قطعه مرغ تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی استان کشتار و در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه دامپزشکی با حجم و گستردگی فعالیتهایی که دارد در اجرای این طرحهای نظارتی حجم زیادی از فعالیتهای حوزه کاری خود را در راستای ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تامین امنیت غذایی معطوف میکند، خواستار حمایت رسانهها در تبیین فعالیتهای سلامت محور دامپزشکی در جامعه شد و گفت: دامپزشکی به تنهایی و بدون تعامل و همکاری و همافزایی بین بخشی نمیتواند موفق باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر چهار باب کشتارگاه صنعتی دام، سه باب کشتارگاه صنعتی طیور و چهار باب کشتارگاه سنتی دام در استان فعال بوده و تمام مراحل کشتاری در این کشتارگاهها با حضور ناظران و بازرسان بهداشتی دامپزشکی با حساسیت کامل رصد و پایش میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از شهروندان خواست به عنوان شهروند ناظر، همیار دامپزشکی باشند و با گزارش موارد مشکوک و عدم خرید گوشت و فرآورده خام دامی خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی یاریگر اصلی خدمتگزاران خود در دامپزشکی باشند.