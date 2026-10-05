به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر فرزاد جامعی مدیرکل دامپزشکی استان در جریان بازدید خبرنگاران از کارخانه‌های تولید داروی دام و طیور، خوراک حیوانات و کشتارگاه صنعتی اردبیل افزود: دامپزشکی تنها مرجع پذیرنده کشور‌های خارجی برای محصولات مواد غذایی با منشا دامی است و امسال به گواهی بهداشتی فرآورده‌های خام دامی برای ترانزیت به مقصد کشور‌های آذربایجان، اوکراین، برزیل، روسیه، کانادا، مغولستان و هندوستان نظارت شد.

وی نظارت بهداشتی و کیفی بر پنج فقره صادرات جوجه‌های یک روزه به افغانستان، نظارت بهداشتی و کیفی صادرات ۱۶ تن موم عسل به جمهوری آذربایجان و نظارت بهداشتی و کیفی صادرات بیش از ۴۷ تن محصولات لبنی به کشور‌های آذربایجان و گرجستان را از جمله دیگر اقدامات دامپزشکی استان اردبیل در این مدت ذکر کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل بیان کرد: امسال با هدف جلوگیری از شیوع بیماری ۱۲۵ مورد بازرسی و نظارت از مزارع پرورش ماهی و آبزیان و ۴۳ مورد بازرسی از زنبورستان‌های استان انجام شد.

جامعی اضافه کرد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر کشتارگاه‌ها، مراکز تولید، توزیع و استحصال فرآورده‌های خام دامی به صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود تا فرآورده‌های خام دامی سالم و بهداشتی و مطمئن در دسترس شهروندان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: هدف دامپزشکی تامین امنیت غذایی و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول امسال با اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی ۱۱۵ تن و ۸۵۲ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی، آلوده و تاریخ منقضی در نقاط مختلف استان کشف، ضبط و معدوم شد.

جامعی افزود: طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی با تجهیز و ساماندهی تیم‌های بازرسی تداوم دارد و به صورت ویژه پیگیری و دنبال می‌شود تا هرگونه فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به سه هزار مرکز تولید، توزیع و استحصال فرآورده خام دامی تحت نظارت حاکمیتی دامپزشکی استان فعالیت می‌کند، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۸ هزار و ۵۲۲ مورد بازدید از این اماکن انجام شد.

وی اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲۹ هزار و ۶۵۱ مورد آزمایش برای تشخیص بیماری‌ها، آلودگی‌ها و تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی انجام شده که نقش مهمی در تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم، پیشگیری از گسترش بیماری‌ها و جلوگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از معرفی ۲۱۷ متخلف حوزه سلامت و امنیت غذایی به مراجع قضایی و پلمب هشت مرکز عرضه با حکم دستگاه قضایی در این مدت خبر داد و افزود: علیرغم کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی بر روند تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت کامل داریم.

جامعی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های فعالیت دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی، نظارت بهداشتی بر کشتارگاه‌های دام و طیور است بیان کرد: امسال ۸۹ هزار و ۴۴ راس دام سبک و سنگین و هشت میلیون و ۸۵۰ هزار و ۴۱۴ قطعه مرغ تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی استان کشتار و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دامپزشکی با حجم و گستردگی فعالیت‌هایی که دارد در اجرای این طرح‌های نظارتی حجم زیادی از فعالیت‌های حوزه کاری خود را در راستای ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تامین امنیت غذایی معطوف می‌کند، خواستار حمایت رسانه‌ها در تبیین فعالیت‌های سلامت محور دامپزشکی در جامعه شد و گفت: دامپزشکی به تنهایی و بدون تعامل و همکاری و هم‌افزایی بین بخشی نمی‌تواند موفق باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر چهار باب کشتارگاه صنعتی دام، سه باب کشتارگاه صنعتی طیور و چهار باب کشتارگاه سنتی دام در استان فعال بوده و تمام مراحل کشتاری در این کشتارگاه‌ها با حضور ناظران و بازرسان بهداشتی دامپزشکی با حساسیت کامل رصد و پایش می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از شهروندان خواست به عنوان شهروند ناظر، همیار دامپزشکی باشند و با گزارش موارد مشکوک و عدم خرید گوشت و فرآورده خام دامی خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی یاریگر اصلی خدمتگزاران خود در دامپزشکی باشند.