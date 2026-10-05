رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اجرای بیش از ۷۳ کیلومتر عملیات زیرسازی و بیش از ۴۵ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،بصیر صادق پور اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، عملیات زیرسازی راه‌های روستایی در مجموع به طول ۷۳.۵ کیلومتر و آسفالت به طول ۴۵.۳ کیلومتر در سطح استان اجرا شده است که در نتیجه آن ۵۳ روستا و ۲ هزار و ۵۰۷ خانوار از مسیر‌های آسفالته بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع حدود ۲ هزار و ۶ میلیارد ریال هزینه شده و این اقدامات در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی انجام گرفته است.

صادق پور با بیان اینکه هم‌اکنون ۷۷ پروژه بهسازی و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی به طول مجموع ۵۱۰ کیلومتر در سطح استان در دست اجراست، ادامه داد: استان دارای ۲ هزار و ۱۸۲ روستای بالای ۲۰ خانوار است که از این تعداد یک‌هزار و ۷۴۷ روستا از راه آسفالته برخوردار هستند و میزان برخورداری خانوار‌های این روستا‌ها از راه آسفالته به ۹۲.۱۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه طول شبکه راه‌های روستایی استان بیش از ۸ هزار کیلومتر است، افزود: از مجموع حدود ۸ هزار و ۲۳ کیلومتر راه روستایی، ۴ هزار و ۹۶۲ کیلومتر آسفالته است و توسعه این شبکه، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

صادق پور خاطرنشان کرد: همچنین ۱۳۶ پروژه اتمام‌یافته در حوزه راه‌های فرعی و روستایی به طول ۴۸۱ کیلومتر، ۱۸۳ روستا و ۱۳ هزار و ۸۹۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده است.