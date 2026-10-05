به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس پلیس فدرال برزیل اعلام کرد این تحقیقات پس از شکایت دادستانی کل و در پی گزارشی از روزنامه گاردین درباره انتقال منابع مالی دولت آمریکا به شبکه‌ها و سازمان‌هایی در برزیل آغاز شده است. رودریگز گفت پرونده هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و به‌طور رسمی منتشر نشده است. بر اساس پرونده ارائه‌شده از سوی دولت برزیل، این منابع مالی ظاهراً برای مداخله در مباحث سیاسی و «بی‌ثبات کردن و حمله به ساختار نهادی دستگاه قضایی برزیل» استفاده شده‌اند.