شاخص قیمت کالا‌های صادراتی کشور در بهار ۱۴۰۵ بر مبنای داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۱.۱ درصد افزایش یافت؛ این شاخص همچنین در مقایسه با فصل قبل ۱۷.۲ درصد و در چهار فصل منتهی به بهار امسال ۶۲.۱ درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ قیمت کالا‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشور‌ها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالا‌های صادراتی از کلیه کد‌های تعرفه صادراتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمار‌های ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ۱۴۰۵ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است؛ لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه‌ی داده‌های قطعی سال ۱۴۰۵ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص قیمت کالا‌های صادراتی نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

شاخص قیمت کل

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۶۰۶.۸ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۷.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹۱.۱ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۲.۱ درصد افزایش داشته است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۰۷.۰ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱.۹ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۷.۲ درصد می‌باشد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۲۸.۴ درصد مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایى و...» و کمترین تورم فصلی با ۰.۰۰ درصد مربوط به گروه «اشیاء هنرى و...» می‌باشد.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۲.۲ درصد می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹۱.۱ درصد می‌باشد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۱۸.۲ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاههاى اپتیک، عکاسی و...» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۴ درصد مربوط به گروه «اشیاء هنرى و...» می‌باشد.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۱.۹ درصد می‌باشد.

تورم سالانه

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۲.۱ درصد می‌باشد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۹۷.۳ درصد مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبى و...» و کمترین تورم سالانه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه «اشیاء هنرى و...» می‌باشد.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با -۱.۳ درصد می‌باشد.

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