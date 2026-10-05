به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۷ هزار تومان افزایش، ۱۲۹ هزار و ۱۳۰ تومان معامله شد و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۱۰۵ هزار و ۵۴۵ تومان خرید و فروش شد.

تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با ۴ هزار تومان افزایش، ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با ۵ هزار تومان افزایش، ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۷ هزار تومان رشد، ۱۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان، تیرآهن ۱۸ نرمال با ۴ هزار تومان افزایش، ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۶ فایکو با ۵۰۰ تومان رشد، ۱۰۷ هزار و ۶۳۶ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با ۲ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش، ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورد و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۰۴ هزار و ۵۴۵ تومان به فروش می‌رسد.

در بخش سیمان عمده، قیمت‌ها امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند.

سیمان پاکتی صوفیان ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

همچنین سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

سیمان پاکتی ساوه و سیمان پاکتی داراب به ترتیب ۲۵۷ و ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک و سیمان پاکتی هرمزگان نیز به ترتیب ۲۵۵ و ۲۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

در بازار میلگرد نیز روند افزایشی ادامه داشت به طوری که میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۷ هزار تومان افزایش، ۱۲۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با ۵ هزار تومان رشد، ۱۱۳ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با ۱۵ هزار تومان افزایش، ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با ۷ هزار تومان افزایش، ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۳ هزار تومان افزایش، ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور هر کدام با ۹ هزار تومان افزایش، ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با ۴ هزار تومان افزایش، ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۵ هزار تومان رشد، ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رسد.