به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست منابع آب ساری و میاندورود از تخریب رمپ و دیواره و پل آب‌نمای غیرمجاز در بستر رودخانه زرین‌آباد ساری خبر داد.

مهدی صدیقی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح ایمن‌سازی و بهسازی رودخانه زرین‌آباد ساری گفت: در بازدید معاون دادستان مرکز استان و صدور دستور قضایی، رمپ، دیواره و پل آب‌نمای غیرمجاز واقع در بستر رودخانه زرین‌آباد شهرستان ساری تخریب شد.

وی با بیان این‌که صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی به‌طور مستمر در دستور کار مدیریت منابع آب شهرستان‌ها و شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار دارد، تاکید کرد: در این عملیات، سازه‌های غیرمجازی که به دست اشخاص حقیقی در بستر رودخانه ساخته شده بودند شامل رمپ و دیواره غیرمجاز به طول ۳۵ متر و پل آب‌نمای غیراستاندارد به طول ۲۵ متر تخریب شد و ظرفیت آبگذری بستر رودخانه به حالت عادی بازگشت.

سرپرست مدیریت منابع آب ساری و میاندورود افزود: همزمان با تخریب سازه‌های غیرمجاز، حدود یک کیلومتر از بستر جریانی رودخانه زرین‌آباد در محدوده پیرامونی همین سازه‌ها نیز بهسازی و بازگشایی شد تا با توجه به در پیش بودن ماه‌های پرباران، در صورت طغیان این رودخانه، بستر برای عبور جریان سیلابی شرایط مناسبی داشته باشد.

وی گفت: حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از سیلاب و جلوگیری از موانع در مسیر جریان آب دارد و هرگونه ساخت‌وساز یا تصرف غیرمجاز در این محدوده‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

صدیقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانندبرداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و سواحل، حفر چاه‌های غیرمجاز یا تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و محوطه سازه‌ها و تأسیسات آبی، موضوع را با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بررسی و پیگیری اقدام شود.