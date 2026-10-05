بانوان ووشوکار چهارمحال و بختیاری موفق شدند در نخستین دوره رقابت‌های ووشو سنتی بانوان قهرمانی کشور، نشان‌های برنز این مسابقات را از آن خود کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نخستین دوره رقابت‌های ووشو سنتی بانوان قهرمانی کشور که با میزبانی آکادمی ملی ووشو برگزار شد، پس از دو روز رقابت‌های بسیار نزدیک و مهیج میان ورزشکاران استان‌های مختلف، به پایان رسید.

در جریان این رقابت‌ها، «بیتا اسیوند» در رده سنی نوجوانان موفق به کسب نشان برنز و «هانیه احمدی» در رده سنی جوانان نیز موفق به کسب نشان برنز شد.