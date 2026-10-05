مدیرکل دفتر توسعه فناوری، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان، از پایان فرآیند موازی ثبت درخواست‌ها و تجمیع کامل مراحل صدور معافیت دانشجویان خارج از کشور در سامانه «سجاد» از طریق اتصال برخط به سامانه‌های «سخا» و «پامتک» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ صالحی در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه صدور معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور»، به تشریح جزئیات فنی، دستاورد‌ها و تفاوت‌های ساختاری نسخه جدید این سامانه با فرآیند‌های سنتی گذشته پرداخت.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان با اشاره به چالش‌های فرآیند گذشته افزود : پیش از این، متقاضیان ملزم بودند درخواست معافیت تحصیلی خود را به‌صورت همزمان و موازی در دو سامانه مجزای «سجاد» (وزارت علوم) و «سخا» (نظام وظیفه) ثبت کنند. این دوگانگی موجب ثبت تکراری اطلاعات، افزایش چشمگیر مغایرت‌های داده‌ای، رفت‌وآمد‌های غیرضروری و سردرگمی دانشجویان در پیگیری پرونده‌ها شده بود.

وی گفت : در معماری جدید، هدف‌گذاری اصلی بر ثبت درخواست صرفاً از طریق سامانه سجاد و بهره‌گیری هوشمند از پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور (پامتک) متمرکز شده است؛ به‌طوری‌که دانشجو تنها یک‌بار در درگاه سجاد ثبت‌نام می‌کند و ادامه فرآیند ارزیابی از طریق تبادل وب‌سرویسی میان سجاد و سخا انجام می‌ شود .

مدیرکل دفتر فناوری و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان ، مهم‌ترین دستاورد‌های این تحول دیجیتال را شامل: حذف کامل ثبت درخواست مجزا در سامانه سخا، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و تکراری متقاضیان، یکپارچه‌سازی فرآیند و ارتقای دقت تبادل داده‌ها، استعلام برخط مدارک از پایگاه اطلاعات تحصیلی کشور (پامتک) می‌شود.

صالحی به وضعیت جاری و افق‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نامه خروج از کشور در کارتابل متقاضی در سامانه سجاد صادر شده و استعلام‌های مقاطع تحصیلی پیشین نیز به‌صورت الکترونیکی و از طریق اتصال سجاد به اتوماسیون اداری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: زیرساخت اولیه برای اتصال مستقیم به سامانه اداره گذرنامه با هدف حذف کامل ارائه فیزیکی نامه خروج از کشور توسط سازمان امور دانشجویان پیاده‌سازی شده است که عملیاتی‌سازی کامل آن با ابلاغ بخشنامه مشترک میان سازمان امور دانشجویان و سازمان وظیفه عمومی فراجا انجام شده است .

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های غنی سامانه پامتک در حوزه اطلاعات دانشجویان داخل کشور، پیشنهاد کرد: لازم است این الگو برای صدور و ابطال معافیت‌های تحصیلی داخل نیز به کار گرفته شود. به‌جای فرآیند زمان‌بر تأیید توسط تک‌تک دانشگاه‌ها در سامانه سخا، سازمان وظیفه عمومی می‌تواند وضعیت قبولی، فراغت، انصراف یا اخراج دانشجویان را مستقیماً از سامانه پامتک استعلام کند؛ اقدامی که زمان پاسخگویی را به حداقل رسانده و خطا‌های انسانی ناشی از مراجعات دانشگاهی را کاملاً برطرف خواهد کرد.