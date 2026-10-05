مدیر اداره آبفا شهر چمران شهرستان بندر ماهشهر استان خوزستان از اجرای مجموعه اقدامات پیشگیرانه و تقویت زیرساخت‌های فاضلابی این شهر پیش از آغاز بارندگی‌ها و افزایش ظرفیت ۱۶ نقطه فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب بنی‌سعید با اشاره به اجرای مجموعه اقدامات پیشگیرانه و تقویت زیرساخت‌های فاضلابی شهر چمران از توابع شهرستان بندر ماهشهر پیش از آغاز بارندگی‌ها، گفت: ظرفیت ۱۶ نقطه فاضلاب افزایش یافت، ۱۵ کیلومتر از شبکه لایروبی و ۸ تأسیسات و ۱۶ تابلو برق نیز اورهال شد.

وی اظهار کرد: این اقدامات طی شهریورماه و با هدف افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب، کاهش نقاط آسیب‌پذیر و ارتقای آمادگی تأسیسات برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو اجرا شده است.

بنی سعید افزود: در این طرح، ظرفیت تأسیسات و ایستگاه‌های لیفت در ۱۶ نقطه شامل تأسیسات مرکزی، لیفت ۲ چمران، لیفت مخابرات، لیفت ایستگاه ۹ بعثت، لیفت رودکی، لیفت ناصرخسرو و لیفت‌های ۸ و ۱۰ افزایش یافت. همچنین ۱۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب لایروبی شد تا رسوبات، گرفتگی‌ها و موانع موجود پیش از آغاز بارندگی‌ها برطرف شود.

مدیر اداره آبفا شهر چمران ادامه داد: در راستای افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه، ۸ تأسیسات و ۱۶ تابلو برق بروزرسانی شد.

وی می گوید: همچنین عملیات اصلاح نشست خط هزار فاضلاب شهرک بعثت و خط ۸۰۰ فاضلاب مجموعه ولایت توسط نیروهای بهره‌برداری انجام گرفت که نقش مؤثری در پایداری و بهبود ظرفیت انتقال فاضلاب در این نقاط دارد.

بنی‌سعید همچنین از پیش‌بینی تجهیزات پشتیبان برای شرایط بحرانی خبر داد و گفت: ۳ دستگاه پمپ به‌عنوان تجهیزات رزرو در شرایط بحران و زمان بروز بارندگی‌های شدید در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز، با به‌کارگیری سریع این تجهیزات، ظرفیت عملیاتی شبکه افزایش یافته و روند خدمات‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: آبفا شهر چمران در چارچوب وظایف خود، با تقویت ظرفیت تأسیسات، آماده‌سازی شبکه و پیش‌بینی تجهیزات پشتیبان، آمادگی عملیاتی خود را برای مدیریت شرایط بارندگی افزایش داده و در راستای همکاری و کمک به شهرداری برای دفع آب‌های سطحی نیز آماده خدمت‌رسانی است.

مدیر اداره آبفا شهر چمران خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی آبفا در آماده‌باش قرار دارند و پایش مستمر شبکه، تأسیسات و تجهیزات، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و رفع نواقص احتمالی تا پایان فصل بارندگی ادامه خواهد داشت.