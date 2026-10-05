پویش «پناه امن» رونمایی و با استقبال مردم و مسئولان در مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با رونمایی از پویش «پناه امن»، از اجرای طرح تکمیلی بیمه حوادث طبیعی ساختمان برای خانوار‌های تحت پوشش دهک‌های ۱ تا ۳ استان خبر داد. این طرح با هدف افزایش سقف خسارت و حمایت حداکثری از آسیب‌دیدگان در پی حوادث طبیعی، با مشارکت سازمان مدیریت بحران و ادارات بیمه در حال اجراست. ‎

عبدالرضا دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، در مراسم رونمایی از پویش «پناه امن» با اشاره به ضرورت مدیریت خطر‌ها و حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در برابر حوادث طبیعی، افزود: با هدف امنیت خاطر برای خانواده‌های مستمند و زیر پوشش، پویش ویژه‌ای برای ارتقاء پوشش بیمه‌ای ساختمان‌ها در استان آغاز شده است.

وی تاکید کرد: این پویش با همکاری اداره‌کل بهزیستی استان، سازمان مدیریت بحران و ادارات بیمه، با تمرکز بر دهک‌های ۱ تا ۳ جامعه طراحی شده تا امکانات بیشتری نسبت به بیمه پایه فعلی در اختیار افراد دارای شرایط قرار گیرد.

دادبود افزود: این طرح تکمیلی، سقف پوشش خسارت را از مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان به بیش از یک و نیم میلیارد تومان افزایش می‌دهد که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در جبران خسارات وارده به دنبال بحران‌ها ایفا خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با تأکید بر اهمیت مشارکت جمعی در این مسیر، افزود: تأمین منابع مالی جهت حمایت از هر خانوار در این طرح، نیازمند همدلی و همراهی تمامی بخش‌ها و نهاد‌های مرتبط است.

با دستور استاندار مازندران، بهزیستی استان با همکاری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، اجرای پویش «پناه امن» را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده است؛ طرحی که برای نخستین بار در کشور در مازندران به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران هم از خیران، فعالان اقتصادی و مردم مازندران خواست در تأمین هزینه بیمه مددجویان مشارکت کنند.

رحمانی افزود: پرداخت یک میلیون تومان برای بیمه یک خانوار ممکن است در نگاه نخست مبلغی محدود به نظر برسد، اما همین مشارکت می‌تواند در زمان وقوع حادثه، پشتوانه‌ای مؤثر برای یک خانواده کم‌برخوردار باشد.

وی راه‌های مشارکت در پویش «پناه امن» را شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸، مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران اعلام کرد.