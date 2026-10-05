به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی با اشاره به جایگاه برتر استان در تولید ماهیان گرمابی اظهار کرد: ایجاد یک تشکل مرکزی و منسجم برای بهره‌برداران ماهیان گرمابی زمینه ایجاد صدایی واحد برای پیگیری مطالبات این بخش و تقویت تعامل میان بهره‌برداران و دستگاه اجرایی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، جلسه تکمیلی رأی‌گیری و تعیین سمت‌های هیئت‌مدیره و بازرسان تعاونی تأمین نیاز بهره‌برداران ماهیان گرمابی استان خوزستان به‌عنوان تشکل مرکزی و نماینده تشکل‌های شهرستانی با حضور نمایندگان تشکل‌های شهرستانی و بهره‌برداران شیلاتی و نماینده اداره‌کل تعاون استان برگزار شد.

موسوی با اشاره به برنامه‌های شیلات خوزستان برای ساماندهی تشکل‌های تخصصی، بیان داشت: تشکیل و ساماندهی تشکل‌های مرکزی در سایر بخش‌های زنجیره ارزش شیلات، از جمله حوزه میگو، خاویار، کارخانجات فرآوری و تولید خوراک نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه و جمع‌آوری مدارک اعضای منتخب، اقدامات لازم برای پیگیری مراحل نهایی معرفی مدیرعامل و ادامه فرآیند قانونی تأسیس و ثبت تعاونی مرکزی انجام خواهد شد.