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مدیرکل شیلات خوزستان از تشکیل تعاونی تأمین نیاز بهرهبرداران ماهیان گرمابی استان خوزستان با هدف ایجاد تشکلی منسجم برای پیگیری مطالبات بهرهبرداران و ساماندهی مسائل این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی با اشاره به جایگاه برتر استان در تولید ماهیان گرمابی اظهار کرد: ایجاد یک تشکل مرکزی و منسجم برای بهرهبرداران ماهیان گرمابی زمینه ایجاد صدایی واحد برای پیگیری مطالبات این بخش و تقویت تعامل میان بهرهبرداران و دستگاه اجرایی را فراهم میکند.
وی افزود: در همین راستا، جلسه تکمیلی رأیگیری و تعیین سمتهای هیئتمدیره و بازرسان تعاونی تأمین نیاز بهرهبرداران ماهیان گرمابی استان خوزستان بهعنوان تشکل مرکزی و نماینده تشکلهای شهرستانی با حضور نمایندگان تشکلهای شهرستانی و بهرهبرداران شیلاتی و نماینده ادارهکل تعاون استان برگزار شد.
موسوی با اشاره به برنامههای شیلات خوزستان برای ساماندهی تشکلهای تخصصی، بیان داشت: تشکیل و ساماندهی تشکلهای مرکزی در سایر بخشهای زنجیره ارزش شیلات، از جمله حوزه میگو، خاویار، کارخانجات فرآوری و تولید خوراک نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه و جمعآوری مدارک اعضای منتخب، اقدامات لازم برای پیگیری مراحل نهایی معرفی مدیرعامل و ادامه فرآیند قانونی تأسیس و ثبت تعاونی مرکزی انجام خواهد شد.