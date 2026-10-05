بانوان ووشوکار چهارمحال و بختیاری با حضور در ترکیب تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ کشور، بار دیگر توانمندی‌های ورزش این استان را در سطح ملی به نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس آخرین فهرست‌های اعلام شده، ورزشکاران نخبه بانوان این استان در تیم‌های مختلف لیگ کشور به میدان خواهند رفت.

در این میان، «آیلین حیدری» و «ریحانه هاشمی» به ترکیب تیم یزد پیوسته‌اند و «مرسا نکویی» نیز در ترکیب تیم ماهشهر حضور خواهد داشت. همچنین، حضور پرشمار ورزشکاران این استان در تیم البرز، نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی و مهارت بانوان ووشوکار چهارمحال و بختیاری است.