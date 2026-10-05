تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در هفته چهارم لیگ دست یک کشور به برد رسید و فولاد نوین مجدداً به تساوی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شاگردان مهدی پاشازاده در نفت مسجدسلیمان یکشنبه ۱۲ مهر ماه در دیدار خانگی به مصاف فرد البرز رفتند که این بازی با حساب یک بر صفر به سود نفت به پایان رسید.

نفت مسجدسلیمان در حال حاضر با ۶ امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی قرار دارد.

همچنین شاگردان ایوب والی در فولاد نوین در دیداری خارج از خانه مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی یک بر یک دست پیدا کرد.

فولاد نوین تاکنون در لیگ یک به یک شکست و سه تساوی دست پیدا کرده است. فولاد نوین در حال حاضر با ۳ امتیاز در رده یازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است.