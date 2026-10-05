به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از پیگیریروند ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب مجتمع ۵۵۲ واحدی مسکن ملی شهرستان میاندورود خبر داد.

بهزاد برارزاده با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در این طرح افزود: تاکنون محوطه‌سازی و تجهیز کارگاه، تهیه نقشه‌های معماری و سازه‌ای، گودبرداری و پی‌کنی سازه اصلی، اجرای سازه نگهبان و زهکش زیربنا اجرا شده است.

برارزاده افزود: واحد تصفیه طبیعی شامل بخش‌های بی‌هوازی، آنوکسیک و هوادهی، واحد ته‌نشینی نهایی، واحد کلرزنی و مخزن ذخیره لجن و هزار متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا شده است.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۱ درصدی این طرح گفت: تاکنون حدود ۲۳۸ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شد.